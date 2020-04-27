Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adana'da kısıtlama sona erdi, vatandaşlar sahurda şırdancılara koştu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, dışarıya çıktı. Caddelerde yoğun araç trafiği oluşurken, bazı vatandaşlar yürüyüp, hava almayı tercih etti, bazı vatandaşlar ise şırdancılara koştu.
Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı son buldu.
4 gün boyunca evlerinde kalan Adanalılar, kısıtlamanın kalkmasıyla kendilerini dışarıya attı. Kentin bazı ana caddelerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Gece yarısı da kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, hava alıp, yürüyüş yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Sahur saatinin yaklaşmasından dolayı bazı Adanalılar ise geleneği bozmadı, soluğu şırdancılarda aldı. Kimi vatandaşlar, şırdanlarını ayak üstü yerken, kimi vatandaşlar ise paket yaptırıp, eve götürmeyi tercih etti.
Etiketler: şırdancı sahur koronavirüs covid-19 AdanaSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:52
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