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Türkiye
AA 06.08.2024 18:43

Adana'da kırıma uğrayan helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Adana'da kırıma uğrayan helikopterin sudan çıkarılması için çalışmalar başladı
[Fotograf: AA]

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Kıyıdaki hazırlıklarını tamamlayan 20 kişilik ekip, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Baraj gölünün yaklaşık 35-40 metre derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü.

Dalgıçlar, 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonu bağladıkları helikopteri yüzeye yaklaştırmaya çalıştı.

Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü
Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü

Taşıtın bir kısmının balçıkta olması nedeniyle balon sayısını artıran ekipler, helikopterin yaklaşık 15 metre derinliğe çıkarılmasını sağladı.

Su altı dronu ile bölgeden görüntü alan ekipler, çalışmalara yarına kadar ara verdi.

Helikopterin, yüzeye yaklaştırıldıktan sonra botlarla kıyıya çekilmesi, sonrasında da vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

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