Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter suya düştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan helikopterin Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğradığını açıkladı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"En büyük tesellimiz görevli personellerimizin sağ kurtarılması"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaşanan kazaya ilişkin sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti.

En büyük tesellinin helikopterde görev yapan 5 personelin, kazadan sağ olarak kurtarılması olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğü personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizi korusun" ifadelerini kullandı.

"5 personel kurtuldu, sağlık durumları iyi"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden de olaya ilişkin açıklama geldi:

"15.45'de başlayan orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kiralık olarak kullanılan Mİ-8 tipindeki helikopter, 16.20 sularında Göksu Çayı üzerinde bulunan Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu toplam 5 mürettebat yaralı olarak kurtulmuştur. Mürettebatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadelemizde destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."