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Türkiye
İHA 02.08.2024 15:17

Gaziantep'te 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep'te piyasa değeri 750 TL olan bir buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında yürütülen titiz planlama ve takip sonucu Adıyaman'dan Gaziantep'e kaçak tütün taşıdığı tespit edilen A.D., N.Y. ve H.S. isimli şüpheli şahıslar Araban ilçesinde durduruldu.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada piyasa değeri 750 bin TL olan 1,5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Kaçak tütüne el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Gaziantep Kaçakçılık Sigara Tütün
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