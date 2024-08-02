İstanbul'da kaldırımda ilerleyen taksiye para cezası kesildi

Esenyurt'ta ticari taksisiyle kaldırım üzerinde seyir halinde ilerleyen R.T. idaresindeki ticari taksinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu taksi şoförünün kimliği ve idaresinde bulunan taksinin plakası tespit edildi.

Polis ekipleri R.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edildi Kimliği tespit edilen taksi şoförü R.T.’ye ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ suçlarından toplamda bin 380 lira idari para cezası kesildi.