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Türkiye
İHA 02.08.2024 12:49

İstanbul'da kaldırımda ilerleyen taksiye para cezası kesildi

Esenyurt’ta kaldırımda araç kullanan bir taksi şoförü, hem kendisinin hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye, bin 380 lira para cezası kesildi.

Esenyurt'ta ticari taksisiyle kaldırım üzerinde seyir halinde ilerleyen R.T. idaresindeki ticari taksinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu taksi şoförünün kimliği ve idaresinde bulunan taksinin plakası tespit edildi.

Polis ekipleri R.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edildi Kimliği tespit edilen taksi şoförü R.T.’ye ‘Trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ suçlarından toplamda bin 380 lira idari para cezası kesildi.

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