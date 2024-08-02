Özel gereksinimli Süleyman hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getirdi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 14 yaşındaki özel gereksinimli Süleyman Canik için temsili askerlik töreni düzenledi. Silah altına alınması mümkün olmayan ve askerlik hayali ile büyüyen minik çocuk için Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda temsili askerlik töreni gerçekleştirildi.

53 personelin katılımı ile düzenlenen temsili törenle hayaline kavuşan Süleyman büyük sevinç yaşadı. Tören sonunda yemin eden Süleyman’a terhis belgesi verildi.

Süleyman Canik’in ailesi, yıllardır toplu olarak yapılan temsili askerlik törenlerini televizyondan izleyerek bunun hayalini kurduklarını ve çocuklarını üniforma içerisinde görmekten büyük gurur duyduklarını irfade etti ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na teşekkürlerini iletti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Özel gereksinimli vatandaşımıza Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Onların içindeki vatan sevgisi ile dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.