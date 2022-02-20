Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Adana'da gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara ile çeşitli ürünler ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 380 şarj kablosu ile 260 şarj adaptörü ele geçirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Polis Sigara Tütün
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