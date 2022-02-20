Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmayla bazı adreslerde kaçak ürünler bulunduğunu tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 380 şarj kablosu ile 260 şarj adaptörü ele geçirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.