Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da emniyet ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 11 bin 200 doldurulmuş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı, 623 paket tütün ve 72 cep telefonu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda kaçak ürünlerle ilgili arama yaptı.
Polis, 2 iş yerinde 11 bin 200 doldurulmuş makaron, 810 paket sigara sarma kağıdı ve 72 cep telefonu ele geçirdi.
Kaçak ürünlerle ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde de kaçak 623 paket tütün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına altına alındı.
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