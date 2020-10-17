Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu'nda, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 silahlı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.
Etiketler: Yıldırım Operasyonları Son DakikaSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:25
Son Haberler
- 10:37
- 10:30
- 10:22
- 10:14
- 10:31
Sıradaki Haber
Marmara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz