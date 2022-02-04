Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ıslak mendil ve pet üretimi yapan fabrikada yangın
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Haberler
- 02:45
- 02:39
- 02:41
- 01:40
- 02:03
Sıradaki Haber
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz