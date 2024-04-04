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Türkiye
İHA 04.04.2024 10:07

Adana'da iki aday eşit oy aldı, muhtar kurayla belirlendi

Adana’nın Kozan ilçesinde muhtarlık yarışında Mehmet Öztürk ve Mustafa Gani Dincer eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi. Kurada Mehmet Öztürk muhtar seçilirken Dincer rakibini tebrik etti.

Adana'da iki aday eşit oy aldı, muhtar kurayla belirlendi

120 seçmenin olduğu Karanebili Mahallesi'nde 107 seçmen sandık başına gitti. 7 oy geçersiz sayılırken muhtar adayları 70 yaşındaki Mehmet Öztürk ile 29 yaşındaki Mustafa Gani Dincer 50'şer oy aldı. Eşit oy alınınca Kozan İlçe Seçim Kurulu, muhtarı kura çekerek belirledi.

Kozan Adliyesi'ne giden her iki muhtar adayı ilçe seçim kurulunda kapalı zarflara muhtarların ismi yazılarak kura usulü ile belirlendi.

İlçe Seçim Kurlu Başkanı Şevket Kuyruk ve üyeleri huzurunda çekilen kurada, muhtarlığa yeniden aday olan Mehmet Öztürk Karanebili Mahallesi'nin muhtarı oldu.

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