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Türkiye
TRT Haber 04.04.2024 07:55

81 ilde "Çember" operasyonu: Aranan 2 bin 66 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahısların yakalanması için 81 ilde 4 gündür yürütülen "Çember-16" operasyonlarında 2 bin 66 firarinin yakalandığını duyurdu.

81 ilde "Çember" operasyonu: Aranan 2 bin 66 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

0-5 yıldır aranan 2 bin 45 kişi, 5-10 yıldır aranan 9 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 12 kişinin, "Çember-16" operasyonlarıyla yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, hırsızlıktan 348, dolandırıcılıktan 183, yağmadan 93, adam öldürmeden 28, cinsel suçlardan 50, narkotik suçlarından 364, terörden 25, KOM (kaçakçılık, organize) 216 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 66 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.

Bu kişilerin, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandığını aktaran Yerlikaya, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik ile operasyonlara katılan polisleri ve jandarmaları tebrik etti.

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