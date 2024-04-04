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Türkiye
TRT Haber 04.04.2024 05:25

Erbaş: Katliamın durması için her türlü çağrıyı yapmaya gayret ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı zulme ilişkin konuştu. Ali Erbaş "Katliamlarının durması için bütün dünyanın dikkatini çekmeye her türlü çağrıyı yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Erbaş: Katliamın durması için her türlü çağrıyı yapmaya gayret ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının emekli personeli için düzenlediği iftar programına katıldı.

Gazze'deki zulme ilişkin konuşan Erbaş "Bütün dünyanın dikkatini çekmeye ve katliamın durması için her türlü çağrıyı yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Erbaş konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Gazze yanıyor Filistin yanıyor dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum mağdur garip guraba insanlar var onlara dua etmemiz lazım elimizden geleni elimizle dilimizden geleni dilimizle yapmamız lazım. İnşallah bütün dünyanın dikkatini çekmeye ve bu zulmün bu soykırımın bu katliamın durması için her türlü çareyi ilk günden itibaren yapmaya gayret ediyoruz.

"Ailece Bayram Namazında Buluşalım" programı yapılacak

Erbaş, Ramazan Bayramında tüm camilerde "Ailece Bayram Namazında Buluşalım" programını yapacaklarını söyledi.

Müftülüklere bu konuda yazı gönderdiklerini de ifade etti.

Erbaş sözlerini "Bu Ramazan bayramında diyoruz ki ailece bayram namazında buluşalım diyoruz ailece ve mazlumlara dua edeceğiz" diyerek sonlandırdı.

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Ali Erbaş Ramazan Ayı Ramazan Bayramı Gazze İsrail Katliam
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