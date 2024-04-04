Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

AK Parti'nin İstanbul Beykoz’daki seçim sonucuna ilişkin ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedilmişti.

Bunun üzerine AK Parti itirazını il seçim kuruluna taşıdı.

İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırdı...

Geçersiz oyların neden geçersiz olduğuna ilişkin sebebin yazılmadığına dikkat çekildi

İl Seçim Kurulu tarafından alınan kararda, sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların neden geçersiz olduğuna ilişkin sebebin yazılmadığına dikkat çekildi.

Bir kısmında ise, geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığı ifade edildi.

Kararda, iki aday arasındaki oy farkı bin 433

Kararda, iki aday arasındaki oy farkının bin 433 olduğu ifade edildi.

Geçersiz sayılan 5 bin 167 oy sayısının ise, iki aday arasındaki farkın üzerinde olduğu kaydedildi.

Böylece, İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırdı...

Bu karara göre, Beykoz ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak.