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Türkiye
AA 04.04.2024 02:58

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Toplam 111 araç ve 468 personelle müdahale edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının itfaiye, AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerinden oluşan toplam 111 araç ve 468 personelle yoğun bir şekilde sürdürüldüğünün bilgisi verilmişti.

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

Ankara Valisi: Ölü ya da yaralı yok

Ankara Valisi Vasip Şahin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Yangında ölü ya da yaralı olmadığını açıklayan Şahin, "İlk bilgilere göre açık alandaki lastiklerin depolandığı alanda başlıyor yangın. Malzemenin lastik esaslı olması çok yoğun duman oluşturdu" dedi.  

Ankara Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde yangın

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