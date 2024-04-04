Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan'a kadar kentte gösteri yürüyüşü, açık hava ve salon toplantıları yapılamayacak.

Valilik ve Kaymakamlıkça uygun görülen yerler dışında basın açıklaması, oturma eylemi, anket çalışması gerçekleştirilemeyecek.

Çadır ve stant kurma, imza kampanyası düzenlenme, el ilanı dağıtılması gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

Ayrıca, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve grupların il ve ilçelere giriş çıkışlarına da izin verilmeyecek.

Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı

Bitlis'te de valilik kararı ile 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinlikler yasaklandı.

17 Nisan'a kadar, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla, il ve ilçelere giriş ve çıkışlara da izin verilmeyecek.

Muş'ta 3 gün gösteri yasağı

Muş'ta ise toplantı ve gösteri yürüyüşleri 6 Nisan saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklandı.