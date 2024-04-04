Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 04.04.2024 05:29

Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı

Van ve Bitlis Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan'a kadar kentte gösteri yürüyüşü, açık hava ve salon toplantıları yapılamayacak.

Valilik ve Kaymakamlıkça uygun görülen yerler dışında basın açıklaması, oturma eylemi, anket çalışması gerçekleştirilemeyecek.

Çadır ve stant kurma, imza kampanyası düzenlenme, el ilanı dağıtılması gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

Ayrıca, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve grupların il ve ilçelere giriş çıkışlarına da izin verilmeyecek.

Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı

Bitlis'te de valilik kararı ile 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinlikler yasaklandı.

17 Nisan'a kadar, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla, il ve ilçelere giriş ve çıkışlara da izin verilmeyecek.

Muş'ta 3 gün gösteri yasağı

Muş'ta ise toplantı ve gösteri yürüyüşleri 6 Nisan saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklandı. 

ETİKETLER
Van Bitlis Muş
Sıradaki Haber
Erbaş: Katliamın durması için her türlü çağrıyı yapmaya gayret ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:08
Sosyal medya gençlerde sigara içme ihtimalini artırıyor
07:01
İsrail, Refah'a düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinliyi öldürdü
06:43
Sahaya düşen yıldırım futbolcu gençleri hastanelik etti
06:49
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
06:34
Güney Afrika'da Parlamento Başkanı, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti
06:20
Japon vali yaptığı gaf sonrası istifa kararı aldı
Depremin ardından Tayvan'da son durum
Depremin ardından Tayvan'da son durum
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçti
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ