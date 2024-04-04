Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İvedikköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevreye de sıçradı.

tfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.