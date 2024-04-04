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Türkiye
İHA 04.04.2024 09:24

Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara Hurdacılar Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, 16 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

İvedikköy Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın, çevreye de sıçradı.

tfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

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Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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