Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Adana'da hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Sürücü hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu.
Kozan ilçesinde Mehmet T. idaresindeki 01 Y 9212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Sürücü Mehmet T. yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet T, durumunun ağır olduğunun belirlenmesi üzerine Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kaza nedeniyle otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: trafik Kazası kaza AdanaSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 03:58
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