Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir katı atık merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Barakalarda kalan işçilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda maddi hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının neden çıktığı ise araştırma sonucu ortaya çıkacak.