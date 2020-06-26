Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da katı atık merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir katı atık merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir katı atık merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Barakalarda kalan işçilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının neden çıktığı ise araştırma sonucu ortaya çıkacak.
Etiketler: İstanbul katı atık merkezi yangınSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 03:49
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