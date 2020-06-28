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Adana'da fabrika yangını
Adana'da organize sanayi bölgesindeki nişasta fabrikasında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü, fabrikanın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangına karada ve havadan müdahale devam ediyor.
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