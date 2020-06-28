TRT bir değerini daha kaybetti. Emekli başspikerlerden Cihangir Göker Ankara’da vefat etti. TRT Ankara Televizyonu’nda tarihçi Afet İnan’ın hazırladığı ilk programın sunuculuğunu üstlenen Göker, TRT’deki 41 yıllık mesleğinden emekli olduktan sonra diksiyon dersleri veriyordu.

Diksiyon ve etkili konuşma sanatının önemli isimlerinden olan ve medya dünyasındaki birçok ünlü isme de ders veren Göker, ‘Dilini kaybeden milletler, yok olmaya mahkum olur’ sözüyle de biliniyordu.

Her Türk gencinin evinde mutlaka Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünü bulundurmasını öğütleyen Cihangir Göker’in naaşı 29 Haziran Pazartesi günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Usta spiker Göker’in vefatını öğrenen TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren de üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı; “TRT’nin önemli isimlerinden emekli başspikerimiz, diksiyon ve etkili konuşma sanatının duayen ismi Cihangir Göker hayata veda etti. Türkçenin doğru kullanımı için çok çalıştı, birçok insan yetiştirdi. Mekânı cennet olsun.”



