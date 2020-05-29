Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da devrilen tırdaki patatesler yola saçıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kaza sonucu tırdaki patates çuvalları yola savrulurken, sürücü yaralandı.
Abdullah Cevizli idaresindeki tır, yağmurun etkili olduğu Adana-Ankara otoyolu Akçatekir rampasında bariyerlere çarparak devrildi.
Devrilme sonucu tırın kasasındaki patates çuvalları yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipbi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 3 şeridi ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılması ve yola saçılan patateslerin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: trafik Kazası tır devrildi 1 yaralıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:52
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