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Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Çubuk ilçesinin köylerinde kar yağışı etkili oldu. Fotoğraf: AA]
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çubuk ilçesinde Karagöl ve Yukarı Çavundur bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Kızılcahamam'ın bazı köylerinde köylerinde kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı.
Ankara'nın Çubuk ilçe merkezinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde Karagöl ve Yukarı Çavundur bölgelerinde kar şeklinde etkisini gösterdi. Çevredeki yaylalar beyaza büründü. Yaylaya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kızılcahamam'da 10 santime ulaştı
Kızılcahamam'da da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle, çok sayıda köy beyaza büründü. Bazı köylerde kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. Eğerli Kuzören köyü Gölcük Yaylası'nda geceyi geçiren vatandaşlar, uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştı. Bazı köylerde kar yağışı nedeniyle ekili alanların zarar gördüğü ifade edildi.
Kızılcahamam
Etiketler: kar hava durumu ankaraSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:35
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