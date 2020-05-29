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Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Halit Orhan yönetimindeki minibüs, Meşelik Mahallesi'nde Mustafa Salık'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Soner Çelik, Yasemin Çelik, Eren Çelik ve Raziye Çimen yaralandı.
Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası 6 yaralıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:16
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