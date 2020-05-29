Haber Giriş: Kaynak: AA
Ilgaz Dağı yağan karla beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayısın sonunda yağan karla beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan sağanak, Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Yağan kar sonucu dağın yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı.
Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, 22 Mayıs'ta da beyaza bürünmüştü.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kar yağışı Ilgaz DağıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 16:10
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