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Türkiye
AA 11.04.2023 10:20

Adana'da bir yolcu otobüsünde 100 kilo 294 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da şüphe üzerine durdurulan ve yolcusu bulunmayan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada 100 kilo 294 gram esrar bulundu.

Adana'da bir yolcu otobüsünde 100 kilo 294 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulama noktasına yaklaşan ve yolcusu bulunmayan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, otobüsün basamaklarına ve koridor zeminine gizlenmiş 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi.

Şoför Mehmet K. (45) ile otobüsteki Mahmut A. (33) Mehmet Ali K. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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