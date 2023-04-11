Dört çocuk annesi devletten aldığı destekle 230 koyunluk sürünün sahibi oldu

Esme Elle aldığı destekle 40 koyun satın aldı. 40 koyunu 4 çocuğundan ayırmayan Elle, onlara evlatları gibi baktı. Yedi yılda koyunların sayısı 230'a ulaştı.

Elle, 4 çocuk annesi bir ev hanımıyken şimdi 230 koyunluk bir sürünün sahibi oldu. Esme Elle'nin eşi Sami Elle ile birlikte kimseye muhtaç olmadan ailesinin çocuklarını geçinimi sağladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“2016 yılında Genç Kadın Girişimci Desteği ile İmamoğlu İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından devletimizin desteği ile 40 koyun aldık. Orada otlatma yerimiz kısıtlı idi Kozan’a geldik. Burada da şikâyet ettiler. Bende yer kiraladım. Burada otlatıyorum 40 koyun hibe ile başladım şuan 230 koyunum var"

"Çocuklarımı koyunlar sayesinde büyüttüm"

Kimseye muhtaç olmadan çocuklarını koyunları sayesinde büyüttüğüne vurgu yapan Elle, "Eğer yem ve mera desteği verilirse hedefim daha büyük bir sürüye sahip olmak. Hayvan üretimine devam ederim, bu bizim işimiz. Onlara eşimle birlikte bakıyorum” dedi.