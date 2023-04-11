Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.04.2023 09:49

Dört çocuk annesi devletten aldığı destekle 230 koyunluk sürünün sahibi oldu

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Esme Elle, 2016 yılında devletten aldığı Genç Kadın Girişimci Desteği ile bugün 230 koyunluk sürünün sahibi oldu.

Dört çocuk annesi devletten aldığı destekle 230 koyunluk sürünün sahibi oldu
[Fotograf: İHA]

Esme Elle aldığı destekle 40 koyun satın aldı. 40 koyunu 4 çocuğundan ayırmayan Elle, onlara evlatları gibi baktı. Yedi yılda koyunların sayısı 230'a ulaştı.

Elle, 4 çocuk annesi bir ev hanımıyken şimdi 230 koyunluk bir sürünün sahibi oldu. Esme Elle'nin eşi Sami Elle ile birlikte kimseye muhtaç olmadan ailesinin çocuklarını geçinimi sağladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“2016 yılında Genç Kadın Girişimci Desteği ile İmamoğlu İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından devletimizin desteği ile 40 koyun aldık. Orada otlatma yerimiz kısıtlı idi Kozan’a geldik. Burada da şikâyet ettiler. Bende yer kiraladım. Burada otlatıyorum 40 koyun hibe ile başladım şuan 230 koyunum var"

Dört çocuk annesi devletten aldığı destekle 230 koyunluk sürünün sahibi oldu

"Çocuklarımı koyunlar sayesinde büyüttüm"

Kimseye muhtaç olmadan çocuklarını koyunları sayesinde büyüttüğüne vurgu yapan Elle, "Eğer yem ve mera desteği verilirse hedefim daha büyük bir sürüye sahip olmak. Hayvan üretimine devam ederim, bu bizim işimiz. Onlara eşimle birlikte bakıyorum” dedi.

ETİKETLER
Adana Devlet Desteği Hayvancılık
Sıradaki Haber
7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı
10:54
"Bekara ev yok" diyen ev sahibi ve emlakçıya 10'ar bin lira ceza
10:48
Türk kara sularına itilen 44 göçmen kurtarıldı
10:55
Fırtınada minarenin devrilmesi sonucu imam yaralandı
10:54
Yerli yatırımcıların finansal varlıkları arttı
10:35
Güney Kore'de orman yangını: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yüzlerce göçmen ABD sınırındaki kontrol noktasına akın etti
Yüzlerce göçmen ABD sınırındaki kontrol noktasına akın etti
FOTO FOKUS
ABD'de imam namaz kıldırırken bıçaklandı
ABD'de imam namaz kıldırırken bıçaklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ