7 ilde FETÖ operasyonu: 9 avukat gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, söz konusu silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten gizli sorumluların, özel hatlar kullanarak iletişime geçtikleri farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte yakın şahısları, gizlilik kurallarına riayet edilerek sözde ders çalışma evlerine yerleştirildiklerini belirledi.

Harekete geçen ekipler, farklı soruşturmalar kapsamında da haklarında yakalama kararı bulunan bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Bingöl, İzmir, Ankara, Kayseri, Bursa ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.