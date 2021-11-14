Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da babasını öldüren zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Seyhan ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Sümer Mahallesinde Cabbar Dede K'nin yaşadığı evden gelen bağrışmalar üzerine komşular, durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, Cabbar Dede K'nin boğazı kesilmiş halde cansız bedeniyle karşılaştı. Polislere kapıyı açan Cabbar Dede K'nin oğlu Sefa K. gözaltına alındı.
Olayı duyarak eve gelen Sefa K'nin kardeşleri sinir krizi geçirirken, zanlı emniyete götürüldü.
Cabbar Dede K'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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