Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan klasik araçlar tutkunu Ahmet Şahin, bu tutkunun minibüsçülük mesleğini yaptığı yıllarına dayandığını söyledi.Daha öncesinde de farklı bir aracını ‘Çiçek Abbas’ filmindeki kırmızı minibüse çevirmişti.

5 bin TL’ye aldığı minibüsü yaklaşık 45 bin TL harcayarak orijinaline uygun şekilde yenileyen Şahin, bu işin meraklısı olduğunu belirtti. Şahin 5 yıl önce aldığı ve 1 yıl boyunca restore etmek için çabaladığı aracına gözü gibi bakıyor.

“Bu arabalara iyi bakıldığı takdirde ölmüyorlar”

Aracın orijinal parçalarının çok zor bulunduğunu dile getiren Şahin, Türkiye’nin farklı noktalarından parçaların getirildiğini söyledi.

Şahin klasik araçlara iyi bakılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu arabalara iyi bakıldığı takdirde ölmüyorlar. Çünkü bunların tavan, makas gibi parçaları orijinal Avrupa model olduğu için kolay kolay bir şey olmuyor” dedi.

“Klasik araç ustası bulmak çok zor” diyen Şahin, aracını restore ettirirken 3 boya, 2 de kaporta ustası değiştirdiği söyledi.

Şahin, farklı bir araç olarak da cip tarzındaki otomobilleri de restore etmek istediğini sözlerine ekledi.