75 veli, 2019 yılında ilk yeri Büyükçekmece'de bulunan S.Y.'ye ait bir sivil havacılık lisesine ödeme yapıp, çocuklarını kayıt ettirdi.



S.Y.'nin iflası nedeni ile okul başka biri kişi tarafından alınıp Esenyurt'taki binaya taşındı.

Bu yıl için alınan ödemelerin ardından velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime devam edileceği bildirildi. Ancak yeni öğretim yılının başlaması ile beraber öğrenciler, bekledikleri eğitimi alamadı.



Okul sahiplerinin paraları alıp, 3 milyon lira borç ile şirketi, başka bir kişiye devrettiği iddia edildi.

Karşılarında muhatap bulamadıklarını söyleyen veliler, durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve savcılığa taşıdı.

Okula yaptığı tabelaların parasını alamayan bir kişi de okulu basıp öğrencilerin önünde yöneticilerden birini dövdü.

Mağdur öğrenciler üniversite sınavına da giremeyecek

Okula gidemeyen öğrencilerin devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığını ve bu durumu telefonlarına gelen mesajlarla öğrendiklerini söyleyen veliler, çocuklarının kayıtlarını almak istedi fakat kayıtların taşındığı Elazığ'daki lise buna onay vermedi.

Lise son sınıfta okuyan onlarca öğrenci de sınıfta kaldıkları için üniversite sınavına giremeyeceklerini belirtti.

Öğrencilerin karne notlarının da sistemdekilerle uyuşmadığını fark eden veliler, bunun, öğrencilerin başka okula kayıt ettirilmesinin önüne geçmek için yapıldığını iddia etti.