Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosiklet alt geçit duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da alt geçidin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.
Saat 00.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü Yasin Yol yönetimindeki 68 HE 172 plakalı motosiklet, virajlı yolda kontrolden çıkıp, alt geçidin duvarına çarpıp devrildi.
Kazada motosikletten fırlayan 17 yaşındaki sürücü Yol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Harmankaya da yaralandı.
Yaralı Harmankaya ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Yol'un cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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