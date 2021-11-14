Üsküdar'da dün bir taksi sürücüsünün "Karşının taksisiyim" diyerek yolcu seçtiği ve kendisini videoya alan kişiye hakaret ettiği anların ortaya çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Altunizade mevkiinde sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yolcu kılığında taksilere binmek isteyen sivil polis memurlarını araçlarına almayan taksi sürücüleri tespit edildi.

Araçlarına yolcu kabul etmeyen 7 ticari taksi sürücüsünün ruhsatları askıya alınarak 1339 lira idari para cezası uygulandı.

6 ticari taksi 3 gün, bir ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süreyle trafikten men edildi.