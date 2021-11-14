Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yolcu seçen taksicilere ceza yağdı
İstanbul Üsküdar'da, ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde, yolcu kılığında taksiye binmek isteyen sivil polis memurlarını araca almayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Üsküdar'da dün bir taksi sürücüsünün "Karşının taksisiyim" diyerek yolcu seçtiği ve kendisini videoya alan kişiye hakaret ettiği anların ortaya çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Altunizade mevkiinde sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yolcu kılığında taksilere binmek isteyen sivil polis memurlarını araçlarına almayan taksi sürücüleri tespit edildi.
Araçlarına yolcu kabul etmeyen 7 ticari taksi sürücüsünün ruhsatları askıya alınarak 1339 lira idari para cezası uygulandı.
6 ticari taksi 3 gün, bir ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süreyle trafikten men edildi.
Etiketler: Denetim
Son Haberler
- 11:31
- 11:20
- 11:10
- 11:12
- 11:32
Sıradaki Haber
Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasbeden 3 çocuk yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz