Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 11:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eski eşine kurşun yağdırdı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da, 3 çocuk annesi Fikrinaz G, boşandığı eşi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kadın, bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralandı.
Dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Fikrinaz G. bir süre önce boşandığı Muammer G. ile sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi.
Bu sırada Muammer G. belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı.
3 çocuk annesi kadın bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı.
Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Boşandığı eşini silahla yaralayan Muammer G., olaydan sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla polise giderek teslim oldu.
Etiketler: Kadına Şiddet
Son Haberler
- 12:59
- 12:49
- 12:39
- 12:21
- 12:44
Sıradaki Haber
Motosiklet alt geçit duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz