İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık, gasp ve yankesicilik gibi 35 suçtan 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.K'nin Fatih Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

F.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.