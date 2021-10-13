Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 35 suçtan 72 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 72 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık, gasp ve yankesicilik gibi 35 suçtan 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.K'nin Fatih Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.
F.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Adana
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