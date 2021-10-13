Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kargo geç geldi tartışması kavgayla bitti
İstanbul Bayrampaşa'da kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Araya vatandaşların girmesiyle sonlanan kavga anı kameraya yansıdı.
Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir kişi, kargosunun geç geldiğini iddia ederek kargo şirketi çalışanına tepki gösterdi.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Cep Telefonu Kavga
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