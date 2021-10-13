Esentepe Mahallesi'nde bir kişi, belinden çıkardığı silahla erkek kuaförüne saldırı gerçekleştirdi.

Birkaç el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçtı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.