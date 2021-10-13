Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı
İstanbul Sultangazi'de bir kişi, silahla erkek kuaförüne ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı kameraya yansıdı.
Esentepe Mahallesi'nde bir kişi, belinden çıkardığı silahla erkek kuaförüne saldırı gerçekleştirdi.
Birkaç el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçtı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Polis
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