Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana merkezli 8 ilde suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana merkezli 8 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 Mart'ta düzenlediği operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden örgüt elebaşı M.A'nın da arasında bulunduğu 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrolle olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.
Etiketler: Suç Örgütü
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