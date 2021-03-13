Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 9 Mart'ta düzenlediği operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden örgüt elebaşı M.A'nın da arasında bulunduğu 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrolle olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.