Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde karantinada olan yaşlı kadın daha önce evine gelen yetkililerin “Şikayetin olursa 112’yi ara” sözleri üzerine telefonla yardım istedi. Bunun üzerine eve gelen ekipler, yaşlı kadına ulaşarak sağlık durumunu kontrol etti.

Evde takibini sürdüreceklerini belirten sağlık ekipleri, yaşlı kadının “Hayvanlarım aç. Yardım eder misiniz?” ricası üzerine ahıra girerek, ineklere saman verip, su taşıdı.

Yaşlı kadın Taşova 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri Fatih Yılmaz, İsmail Serdar ve Ali Öztürk’e teşekkür etti. Görevlilerden İsmail Serdar, “Teyzemizin hayvanlarının gerekli ihtiyaçlarını giderdik. Samanını verdik. Temizliğini yaptık. Suyunu verdik. Sürekli olmasa da bizim görevimiz gereği bazen böyle olaylar oluyor” diye konuştu.

