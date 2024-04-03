Aç martılar balıkçı tezgahına saldırdı: 1 kilo balık yediler

Sinop'un Tuzcular Caddesi'nde satış yapan bir balıkçı işletmesi, martı saldırısına uğradı.

Bir anda hep birlikte gökyüzünden inip balıkçı tezgahına saldıran martılar, balıkçının mezgitlerini aldlar. Martılar, balıkçının kovalaması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

[Fotoğraf: İHA]

"1 kilogram balığımızı çaldılar"

Balıkçı işletmesinde çalışan Ümit İslah, “Martılar uçuştan hücuma geçti. Geçen sene burada ağımız vardı fakat bu sene daha kurmadık. Sanırım açlıktan saldırmaya başladılar. Allah nasip ederse bu sene ağı kuracağız. Martılarımıza da sahip çıkıyoruz, dokunmuyoruz ne kadar saldırsalar da. Yaklaşık 1 kilogram balığımızı çaldılar ama önemli değil. 2-3 gün arayla devamlı saldırıya giriyorlar. Martıların tezgahlara yanaşmaması için balık ağı çekmeyi düşünüyoruz” dedi.