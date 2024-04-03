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Türkiye
İHA 03.04.2024 10:33

Aç martılar balıkçı tezgahına saldırdı: 1 kilo balık yediler

Sinop'ta bir grup martı balıkçı tezgahına saldırdı. Martıların mezgit tezgahına saldırdığını ve 1-2 kilo balık çaldıklarını belirten balıkçılar balık ağı çekeceklerini söyledi.

Aç martılar balıkçı tezgahına saldırdı: 1 kilo balık yediler

Sinop'un Tuzcular Caddesi'nde satış yapan bir balıkçı işletmesi, martı saldırısına uğradı.

Bir anda hep birlikte gökyüzünden inip balıkçı tezgahına saldıran martılar, balıkçının mezgitlerini aldlar. Martılar, balıkçının kovalaması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"1 kilogram balığımızı çaldılar"

Balıkçı işletmesinde çalışan Ümit İslah, “Martılar uçuştan hücuma geçti. Geçen sene burada ağımız vardı fakat bu sene daha kurmadık. Sanırım açlıktan saldırmaya başladılar. Allah nasip ederse bu sene ağı kuracağız. Martılarımıza da sahip çıkıyoruz, dokunmuyoruz ne kadar saldırsalar da. Yaklaşık 1 kilogram balığımızı çaldılar ama önemli değil. 2-3 gün arayla devamlı saldırıya giriyorlar. Martıların tezgahlara yanaşmaması için balık ağı çekmeyi düşünüyoruz” dedi.

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Sinop Balıkçılık
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