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Türkiye
DHA 03.04.2024 10:28

Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 16 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, fabrika personelini taşıyan midibüsün, içinde askeri personel bulunan minibüse arkadan çarptı. Kazada 5'i askeri personel, 16 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 16 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, sabah saatlerinde Ergene-Çorlu kara yolu üzerindeki Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İçinde askeri personelin olduğu Uzman Çavuş Yılmaz D. yönetimindeki minibüs, lastiği patlayınca duran Osman Cancan'ın kullandığı hafif ticari araca çarpmamak için durdu. Bu sırada aynı yöne giden Hikmet Avcı'nın kullandığı fabrika işçilerini taşıyan içinde 26 kişinin olduğu midibüs, askeri servis aracına çarptı. Kazada, 5'i askeri personel, 16 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde sıkışan 1 kişi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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