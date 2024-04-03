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Türkiye
AA 03.04.2024 10:15

İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta, 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı
[Fotograf: AA]

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'nda bulunan binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezindeki yangına ilişkin soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

İş yerinin mesul müdürü İ.Ş., iş yerinin ortakları M.M.C. ve Ş.Ş., muhasebeci S.A., işletme müdürü A.A.P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E., metal işleri firma sahibi Ç.A. ile mobilyacı E.E. olmak üzere 8 şüpheli ilk etapta gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında iş yeri ortağı F.D'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9 oldu.

İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü
İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü

Şüphelilerden İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Öte yandan yangından yaralı kurtarılan 2 kişinin tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

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