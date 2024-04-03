Parçalı Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.04.2024 09:25

Ayakkabılarından 3,5 milyon liralık külçe altın çıktı

Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan yaklaşık 1 kilo 51 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Ayakkabılarından 3,5 milyon liralık külçe altın çıktı

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51  gram kaçak külçe altın buldu. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Kars Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Otomobil önce bir araca ardından ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Rekabet Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak
09:38
Tekirdağ'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
09:17
100 milyon liralık kaçakçılık girişimi önlendi
09:22
Otomobil önce bir araca ardından ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
08:19
İzmir'de "Mahzen-24" operasyonu: 8 gözaltı
08:05
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
İsrail'de halk hükümete karşı sokağa indi
İsrail'de halk hükümete karşı sokağa indi
FOTO FOKUS
Tayvan'daki depremden yeni görüntüler
Tayvan'daki depremden yeni görüntüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ