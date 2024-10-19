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Türkiye
İHA 19.10.2024 09:30

Aç kalan ayılar bu kez karavanlara dadandı

Bitlis'te yer alan Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar, aç kalınca turistlerin karavanlarına dadandı. O anlar kameralara da yansıdı.

Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar, yaz boyunca insanlar tarafından beslendiği için adeta hazıra alışarak, yiyecek bulamaz hale geldiler. Nemrut'un maskotları olarak da bilinen ayılar, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte aç kalınca, ya birbirleri ile kavga ediyor ya da kamp yapan turistlerin karavanlarına saldırıyor.

Aç kalan ayılar bu kez karavanlara dadandı

Bu durum ayılar arasında kavga ve gerginliklerin artmasına yol açarken, yiyecek bulmak amacıyla toplu halde turistlerin karavanına gelerek zarar verme riskini de artırıyor.

Aç kalan ayılar bu kez karavanlara dadandı

Doğa üzerine gözlemler yapan Dr. Cihan Önen, insanların bu hayvanları besleyerek doğal yaşam döngülerine müdahale etmesinin ciddi sonuçlar meydana getirebildiğini belirterek, “Ayıların doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşması, hem insanların güvenliği hem de bu canlıların yaşamı için istenmeyen durumlar oluşturabilir. Bu yüzden doğadaki hayvanların doğal ortamlarına müdahale edilmemelidir. Ayrıca yetkililerin ve uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerekir” dedi.

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Bitlis Doğal Yaşam Nemrut Dağı Turist
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Aç kalan ayılar bu kez karavanlara dadandı
Aç kalan ayılar bu kez karavanlara dadandı
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