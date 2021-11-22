Karsın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam ormanlarında yaşayan yavru ayı, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

Çöp konteynerini karıştıran ayı, vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı. Çöpten umduğunu bulamayan ayı, koşarak evlerin arasına girdi.

Yerlerde biten otlarla karnını doyurmaya çalışan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre yiyecek arayan ancak bulamayan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.