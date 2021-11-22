Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aç kalan ayı çöpleri karıştırdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi. Vatandaşlara aldırış etmeden çöp konteynerini karıştıran ayı, umduğunu bulamayınca bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Karsın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam ormanlarında yaşayan yavru ayı, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.
Çöp konteynerini karıştıran ayı, vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı. Çöpten umduğunu bulamayan ayı, koşarak evlerin arasına girdi.
Yerlerde biten otlarla karnını doyurmaya çalışan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bir süre yiyecek arayan ancak bulamayan ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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