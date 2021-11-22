İstanbul'da taksi sorunu her geçen gün artıyor. Kentte 17 bin 395 kayıtlı taksi var, ancak son zamanlarda boş taksi bulmak hayli güç.

Çözüm için taksi sayısında artışa gidilmesini savunanlar da var. Sorunu bitirmenin formülünü teknolojide arayanlar da.

"En önemli çözüm dijital yöntemleri kullanmak"

Taksi sorununa dijital yöntemlerle çözüm bulmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen, "Taksilerin sayısını artırmak ileriye yönelik bize daha büyük problemleri ortaya çıkarabilecek. Öncelikle bence yapılması gereken doğru bir talep tahmini yapmak ki burada da en önemli çözüm şu an için akıllı ulaşım sistemlerinde dijital yöntemleri kullanarak taksilerin yönetilmesinin sağlanması" dedi.

"Taksideki her adım kayıt altına alınır, şikayet ortadan kalkar"

Teknolojinin devreye girmesiyle taksici ile müşteri arasındaki sorunların da ortadan kalkabileceğini söyleyen Özen, şu açıklamayı yaptı:

"Müşteriyle taksiyi dijital olarak buluşturduğunuz için bu andan itibaren ne müşteri ne de taksici itiraz edebilecek. İtiraz ediyor olsa dahi siz bunu kayıt altına alabileceksiniz. Dolayısıyla itirazlar ortadan kalkacak. İkicisi ise taksinin dolaştırması, fazla ücret alması, taksimetreyi çalıştırmaması gibi hususlar da ortadan kalkacak."

"Yeni metro hatları taksiye talebi azaltacak"

Kentte yeni metro hatlarının devreye girmesiyle taksi talebinin giderek düşeceğini ifade eden Özen, "Bu taksiler yeterli düzeyde talep gelmeyince ne yapacaklar? Farklı noktalara gitmeye başlayacaklar. Eksiklikler, zamanla altyapının tamamlanmasıyla beraber azalacak. Ancak bu süreci kısaltmak için, bu süreci daha hissedilir yapmak için dijitalleşmek burada çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Bir taksi günlük 400 kilometre yol yapıyor

Araştırmalara göre megakentte bir taksi günlük ortalama 400 kilometre yol kat ediyor. Ancak bu mesafenin sadece 160 kilometresinde yolcu bulunabiliyor. Uzmanlar, yolcusuz gidilen mesafeyi düşürmenin trafik yoğunluğuna da olumlu yansıyacağını belirtiyor.