Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Ömer Ötünç idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 25. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Halit, Kevser Nur, Hatice ve Türkan Ötünç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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