Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da servis araçları ve okul çevrelerinde denetim
Antalya'da 113 ekip ve 298 polis, servis araçları ve okul çevrelerinde denetim yaptı.
Antalya'da 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' kapsamında 298 polisle denetim gerçekleştirildi.
113 ekip ve 298 personel, okul çevresindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kafe, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında denetim yaptı.
56 oyun salonu, 41 kahvehane, 22 iddia bayii, 88 büfe, 77 park, 18 metruk bina, 302 okul servis aracı ve 203 diğer araç denetleyen ekipler, 1283 kişinin kimlik sorgusunu yaparak 36 araca toplam 27 bin 464 lira cezai işlem uyguladı.
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