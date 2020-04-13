Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: DHA]
ABD Savaş gemisi 'USS Porter', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 08.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD donanmasına ait, 78 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Porter', saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerinde oldu.
'USS Porter', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları ile eşlik edildi.
Etiketler: savaş gemisi çanakkale abdSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:21
Son Haberler
- 11:16
- 11:11
- 11:05
- 11:04
- 11:00
Sıradaki Haber
Mesaiye alkışlarla başlıyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz