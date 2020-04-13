Samsun'da Yeni Mahalle mevkisinde, müzikle uğraşan ve koronavirüs önlemi nedeni ile evde vakit geçiren Enes Gevrekçi ve Çağrı Dede, "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral vermek ve farklı bir aktivite olması için bilgi yarışması düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Gençlerin bilgi yarışması, çevre binalardan ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

Yirmi sorunun sorulduğu bilgi yarışmasına komşuları sosyal medya grupları vasıtasıyla katılarak soruları cevaplamaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

En fazla soruyu doğru cevaplayan iki aileye hediye verilecek.